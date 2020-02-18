«Наступивший вторник российские столицы начали рекордами максимальной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге в 7 часов утра температура воздуха составила +5,0 градусов, что на 0,3 градуса выше рекорда 1925 года», — рассказал в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что утро 18 февраля стало рекордным не только для Петербурга, но и для Москвы — по состоянию на 06:00 в столице зафиксировано 4,5 градуса со знаком «плюс», что на 0,1 градуса выше показателей 1944 года.

Напомним, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений — уже к 07:00 температура воздуха достигла отметки в +5,7 градусов, что на полградуса выше температурного рекорда 1925 года.

Рассказываем о других погодных рекордах Петербурга в этом году. Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.

15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.