Петербуржцы смогут выбрать, какие парки, скверы и сады будут благоустроены в 2020 году

Благоустроить в 2020 году могут Березовский сад, Ладожский парк, Пионерский сад, сквер на улице Александра Товпеко северо-западнее дома №9 или дома №11, сквер на улице Восстания, сквер вдоль реки Дачной, сквер вдоль реки Ивановки, сквер «Малые Гаванцы», сквер на Карпатской улице, сквер на пересечении Мясной и Псковской улиц, сквер Николая Ивасюка, сквер на Перевозном переулке, сквер на улице Стойкости и сквер северо-западнее пересечения проспекта Ударников и улицы Коммуны.

Принять участие в онлайн-голосовании можно с 17 по 29 февраля 2020 года.

Напомним, о том, что безымянный сквер на улице Восстания могут благоустроить, стало известно в октябре 2019 года. С соответствующей инициативой выступил житель Центрального района — он предложил отремонтировать установленные в сквере спортивные площадки и организовать места отдыха.

Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.

В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).