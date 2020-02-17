Петербуржец Станислав Чиганов создал интерактивную карту проходных дворов Петроградского района. Ее можно открыть в телефоне и гулять в определением геопозиции — и значительно сократить путь от Кронверкского до Левашовского проспектов.
Петербуржец создал карту проходных дворов Петроградского района
«Карта позволяет сократить маршрут или пройтись новым путем. Но даже графически интересно посмотреть на то, как прямые улицы Петроградки пересекает изогнутая и нелинейная сеть проходных дворов и проездов. Самый удобный способ пользования — открыть интерактивную карту в телефоне и гулять с определением геопозиции», — рассказывает Чиганов.
Ранее трое петербуржцев запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. На карте можно найти собор Святого Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова, Смоленское кладбище, «Парадную Сатаны», Музей современного искусства «Эрарта», гостиницу Прибалтийская, в интерьерах которой режиссер Петр Тодоровский снял фильм «Интердевочка», водонапорную башню (прекрасный образец конструктивизма!), аптеку доктора Пеля, общественное пространство «Севкабель Порт» и обновленный Василеостровский рынок.
Напомним, ранее появился бумажный путеводитель по Петербургу. Содержимое брошюры — советы о том, где побывать и куда сходить от городских сообществ. Так, краевед и участник объединения «Гэнгъ», лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», Алексей Шишкин предлагает посмотреть на «Романтику индустриального Петербурга», команда «Севкабель Порта» — посетить «Непарадный Петербург», а образовательный проект CreativeMornings — пробежаться по аллеям Елагина острова и выпить кофе в Микрокофейне «ТЧК». А еще посмотрите путеводитель по креативному Петербургу — с шоурумом растений и студией керамики.
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