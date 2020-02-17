«Карта позволяет сократить маршрут или пройтись новым путем. Но даже графически интересно посмотреть на то, как прямые улицы Петроградки пересекает изогнутая и нелинейная сеть проходных дворов и проездов. Самый удобный способ пользования — открыть интерактивную карту в телефоне и гулять с определением геопозиции», — рассказывает Чиганов.

Ранее трое петербуржцев запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. На карте можно найти собор Святого Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова, Смоленское кладбище, «Парадную Сатаны», Музей современного искусства «Эрарта», гостиницу Прибалтийская, в интерьерах которой режиссер Петр Тодоровский снял фильм «Интердевочка», водонапорную башню (прекрасный образец конструктивизма!), аптеку доктора Пеля, общественное пространство «Севкабель Порт» и обновленный Василеостровский рынок.

Напомним, ранее появился бумажный путеводитель по Петербургу. Содержимое брошюры — советы о том, где побывать и куда сходить от городских сообществ. Так, краевед и участник объединения «Гэнгъ», лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», Алексей Шишкин предлагает посмотреть на «Романтику индустриального Петербурга», команда «Севкабель Порта» — посетить «Непарадный Петербург», а образовательный проект CreativeMornings — пробежаться по аллеям Елагина острова и выпить кофе в Микрокофейне «ТЧК». А еще посмотрите путеводитель по креативному Петербургу — с шоурумом растений и студией керамики.