Сегодня, 8 февраля, на Финляндском вокзале прошла историко-театральная реконструкция встречи первого поезда, прибывшего в Ленинград после прорыва блокады в феврале 1943 года. Состав привез в город продовольствие по железнодорожной линии Шлиссельбург-Поляны, которая была одной из главных транспортных артерий осажденного Ленинграда.
Фоторепортаж: на Финляндском вокзале показали реконструкцию прибытия первого блокадного поезда
«Строительство 33-километрового участка было завершено в самые короткие сроки — за 17 дней, в тяжелейших условиях под непрерывным вражеским обстрелом. Мы должны чтить память всех людей, кто жил в блокадном Ленинграде, защитников города, железнодорожников, благодаря которым была построена Дорога Победы. Дорогие ветераны, ваш подвиг, как боевой, так и трудовой навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Состав первого поезда с продовольствием, вошедший в Ленинград после полуторагодичного разрыва прямого сообщения, был представлен вагонами-теплушками начала ХХ века, а также историческими классными (пассажирскими) вагонами, построенными в 1930-х годах. Также в реконструкции участвовал особенно выносливый грузовой паровоз ЭР 766-41. Третьим к перрону прибыл паровоз СУ 250-74 — в годы Великой Отечественной войны локомотивы серии СУ работали на фронтовых дорогах и водили санитарные поезда.
«На Ладожском направлении Октябрьской железной дороги эти машины перевозили эвакуированных жителей Ленинграда. Ленинградцы называли этот единственный в период блокады пассажирский поезд, ставший вестником мирного времени, «Ладожская Стрела». Кроме того, именно паровоз серии СУ после полного снятия блокады Ленинграда привел из Москвы в освобождённый город первый экспресс «Красная Стрела» в 1944 году. Возобновление после трехлетнего перерыва регулярного движения одного из старейших фирменных пассажирских поездов ознаменовало собой скорое победоносное окончание войны», — рассказали в пресс-службе ОЖД.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
Ранее «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. А в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Ко Дню снятия блокады Ленинграда «Собака.ru» вместе с «ВКонтакте» запустили акцию #блокадныепортреты. Десятки петербуржцев делились воспоминаниями о близких, переживших те страшные события — все эти истории мы собрали на интерактивной карте осажденного города. Мы публикуем несколько рассказов целиком.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.