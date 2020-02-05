Звучат фанфары! Поздравляем со 145-летием легендарный Гранд Отель Европа и команду, которая играет как слаженный оркестр, делая его точкой притяжения для гостей и петербуржцев. Открываем новую страницу в истории отеля, который стал частью роскошной семьи LVMH, и вспоминаем его историю.
Гранд Отелю Европа – 145 лет: «Собака.ru» вспоминает историю легендарной гостиницы
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Команда Гранд Отеля Европа.
В первом ряду: Юлия Пашковская, Свен Геферс, Анна Петренко.
Во втором ряду: Ирина Хлопова, Елена Ильченко, Наталья Яковлева, Инна Кузнецова.
От «России» до «Европы»
Hotel d’Europe открылся в 1875 году. Он занял целый квартал от Михайловской площади до Невского проспекта. Но история места началась значительно раньше. Первой постройкой стал двухэтажный дом часовщика И. Г. Бергмана в XVIII веке. В 20-х годах XIX века на его месте было построено четырехэтажное здание для купца Рогова — оно стало доходным домом с Михайловским трактиром на первом этаже. За ним вскоре вырос дом немца Г. К. Клее.
В те же времена гениальный Росси проектирует ансамбль вокруг будущего великокняжеского Михайловского дворца, для чего перпендикулярно Невскому проспекту прорубают Михайловскую улицу. Дома Рогова и Клее также перестраиваются по проекту Росси.
Отель, который Генрих Клее открывает на Михайловской улице, назывался «Россия». Здесь останавливались самые именитые гости города: начиная с маркиза де Кюстина до Теофиля Готье, сравнившего размеры гостиницы с Лувром. В 1850-е в ней было уже около 200 номеров, охрана и внушительный штат прислуги.
Российская Империя
1875
После пожара оба дома — купца Рогова и отель «Россия» — покупает акционерное общество «Гостиница Европейская». Архитектор Людвиг Фонтана строит новую четырехэтажную гостиницу в эклектичном стиле. Hotel d’Europe сразу прославился роскошью интерьеров, великолепной кухней и техническими новшествами. Здесь имелись даже лифты для подъема публики и багажа и механизм «для поднимания и опускания кушаний».
Федор Михайлович Достоевский бывал частым гостем в отеле на Михайловской улице. Сегодня имя писателя носит роскошный угловой люкс с массивным письменным столом, за которым можно работать у окна.
1877
Гостями отеля после тайного венчания в Москве стали Петр Ильич Чайковский и Антонина Милюкова. Недаром сегодня в отеле каждую пятницу проходят вечера классического балета, где в исполнении камерного оркестра звучат произведения великого русского композитора. Не раз здесь бывал Ференц Лист: богато инкрустированный, работы бельгийца Генриха Лихтенталя, рояль, на котором играл композитор, до сих пор находится в отеле — увидеть его можно в зале «Лидваль».
1905
Центральную часть отеля реформирует немецкий архитектор шотландского происхождения Карл Маккензен.
Среди его новшеств был новый проект ресторана «Европа». Этот зал — эталонный пример югендстиля — самого модного художественного течения в Европе рубежа XIX–XX веков и обладатель единственного сохранившегося в Петербурге сюжетного витражного панно подобного размера «Аполлон на колеснице», выполненного по эскизу Леонтия Бенуа.
1910
Здание гостиницы «Европейская» было перестроено и модернизировано по проекту известного архитектора Федора Лидваля. Именно в таком облике здание сохранилось до наших дней.
На последнем этаже гостиницы «Европейская» открывается первый в России панорамный ресторан «Крыша». Здесь проходят балы, приемы, важные встречи Распутина, жизнь кипит. Балерина и этуаль антрепризы Сергея Дягилева «Русские сезоны» Анна Павлова часто отмечала в «Европейской» свои триумфальные премьеры на сцене Императорского театра.
Советский период
1918
Гостиница «Европейская» закрывается и превращается в дом для беспризорных детей. Воспитателями здесь работали Александр Брянцев, будущий создатель ленинградского ТЮЗа, и Борис Брониславович Пиотровский, выдающийся педагог и дедушка нынешнего директора Эрмитажа.
1920–1930
После масштабного ремонта и полной перепланировки здания гостиница становится частью советской системы «Интурист», она снова полна знаменитостями, творческими людьми от Маяковского до Мейерхольда и Горького. Тут бывал знаменитый на весь мир Сергей Прокофьев — сюда к нему приходил молодой Дмитрий Шостакович. А в начале 1930-х композитор Исаак Дунаевский вместе с режиссером Григорием Александровым трудился над фильмом «Веселые ребята».
1941–1945
В начале блокады Ленинграда в здании на Михайловской улице размещается госпиталь на 1300 коек, проработавший до апреля 1942 года. После — «Европейская» консервируется и вновь открывается в 1945 году.
1949
Фасаду гостиницы со стороны Невского проспекта вернули классический облик, задуманный Росси.
1960–1970
В «Европейской» не только останавливаются самые именитые гости Ленинграда, это самое светское место в городе. На «Крыше» в 1960–1970-е годы ели и пили ленинградские поэты и писатели, музыканты, прозвавшие ресторан «Средним залом филармонии», и вся золотая молодежь.
1979
В СССР приехал Элтон Джон: в Ленинграде певец остановился в знаменитой гостинице. После концерта на ужине в ресторане «Европа» гость неожиданно исполнил несколько композиций, аккомпанируя себе на рояле.
Современная Россия
1991
Гостиница «Европейская» возвращает свое историческое имя и становится Гранд Отелем Европа. После генеральной реконструкции по проекту петербургского архитектора Виктории Струзман отель был оборудован самыми современными коммуникациями, сохранив свое историческое лицо. В списке нововведений — атриум с кафе «Мезонин» под стеклянным куполом на месте внутреннего двора-колодца. Гостиница получила статус пятизвездочной — первой в России.
1994
Гостиница первой в России вошла в список Leading Hotels of the World
(«Ведущие отели мира»).
1999
Открывается уникальный ресторан «Икорный бар».
2004
В Петербург приехал Лучано Паваротти. Оперный певец жил в номере 105, больших апартаментах с антикварным роялем Bechstein. Позже эти апартаменты были оформлены в духе лучших оперных театров мира и названы именем Паваротти. А известные музыканты, которые останавливаются в исторических люксах с роялями — «Паваротти» или «Стравинский», сегодня находят в номере комплимент — шоколадную копию музыкального инструмента.
2009
На церемонии вручения World Travel Awards Гранд Отель Европа назван самым роскошным отелем Европы и мира. После своего концерта в Петербурге в Ледовом дворце Уитни Хьюстон со своей семьей поужинали в ресторане «Икорный бар», а затем спустились в лобби-бар, где играл пианист. Как и Элтон Джон в 1970-е, певица дала неожиданный камерный концерт.
2015
Открывается ресторан AZIA, одним из первых клиентов которого стал Филипп Киркоров, отпраздновавший здесь день рождения.
2017
Победа в международной премии World Travel Awards в номинации «Лучший отель года».
Сегодня
В Гранд Отеле Европа 266 номеров. На историческом этаже в бельэтаже находятся 10 классических именных люксов, среди которых исторические апартаменты «Фаберже», «Романов», «Росси» и «Лидваль». Современный комфорт здесь дополняет антикварная мебель. Гости, проживающие в них, могут воспользоваться услугами личного дворецкого.
В части южного крыла расположено пять люксов, посвященных главным мастерам русского авангарда: «Малевич», «Родченко», «Кандинский», «Лисицкий», «Архипенко». Над оформлением интерьеров работало нью-йоркское архитектурное бюро Адама Тихани.
Рестораны «Европа» и AZIA, кафе «Мезонин» манят кулинарными изысками. «Икорный бар» поражает воображение даже пресыщенных гурманов — здесь превратили сервировку знаменитого русского деликатеса в захватывающий ритуал. «Что где есть в Петербурге» — так вопрос не стоит. Как и то, где проводить церемонию нашей премии и встречи главных городских фуди.
Бальный зал «Крыша», камерные «Лидваль» и «Бильярдная» принимают свадебные и иные торжества, чтобы праздник стал незабываемым впечатлением всей жизни. Впрочем, и просто несколько дней, проведенных в Гранд Отеле Европа, запоминаются навсегда. Сюда хочется вернуться. Неудивительно, что среди постоянных гостей есть такие, кто останавливался в гостинице сотню раз!
Свен Геферс
Генеральный директор Belmond Grand Hotel Europe
Я пришел на должность генерального директора в августе 2018 года. У меня в планах не было кардинальных изменений. За Гранд Отелем Европа гений места, история, стиль, который мы слышим уже в самом слове Grand. Это уникальный атмосферный отель, отличающийся особым единением с Петербургом и тепло откликающийся в сердцах не только гостей, но и всех горожан. Задача таких отелей, как наш, — дарить людям впечатления. Имеет значение не только внутренняя жизнь гостиницы, видимая исключительно постояльцам, но и ее общественная жизнь. И в том числе поэтому мне было важно начать открывать отель городу: сделать так, чтобы прохожие не стеснялись зайти в бутик, на ужин или на чашку кофе в лобби-бар. Моя задача, чтобы люди справляли тут свадьбы, хотели отметить какое-то важное событие жизни, устроить праздник, встретиться с друзьями. Вместо прогулки по Михайловской улице вдоль нашего фасада можно пройти сквозь отель — расстояние одинаковое. (Улыбается.) И с каждым шагом гость тут получит новые впечатления: кафе «Мезонин», «Икорный бар», лобби, ресторан AZIA, кругом произведения искусства, история. Второй момент, который меня волнует, — экология. В России пока еще мало задумываются о защите окружающей среды, бизнес не всегда понимает, что в наше время необходима социальная ответственность перед будущими поколениями. И мне очень важно показать, что Гранд Отель Европа — часть глобальных процессов, часть общего дискурса, что отелю близки мировые тренды и он обращен в будущее. Моя задача сегодня — научить персонал, научить каждую горничную мыслить в русле устойчивого развития. Уверен, это получится, ведь вся наша команда отличается удивительным единодушием и особенным отношением к бренду. Сегодня в жизни Гранд Отеля Европа наступает следующий исторический этап, связанный с его новым владельцем LVMH — компанией номер один в индустрии роскоши в мире. Она умеет смотреть в будущее — я имею в виду действительно в будущее — на десятилетия вперед. Уверен, мы станем не просто сильнее, а сделаемся без преувеличения самыми яркими.
На заглавной фотографии: на Ирине – удлиненный жакет и блуза Dolce & Gabbana, брюки St. John, туфли Gianvito Rossi, серьги Oscar de la Renta. На Елене: платье Christopher Kane. На Наталье: жакет и сорочка Saint Laurent Paris, брюки Toteme. На Инне: платье Ralph Lauren Purple, туфли Jimmy Choo, серьги Oscar de la Renta. На Юлии: жакет Toteme, сорочка с бантом Dolce & Gabbana, брюки Polo by Ralph Lauren, туфли Sergio Rossi. На Свене: смокинг и сорочка Dolce & Gabbana, брюки Tom Ford, лоферы Bottega Veneta. На Анне: комбинезон Red Valentino, туфли Saint Laurent Paris (все — ДЛТ)
Текст: Ольга Угарова
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