Названа причина обрушения корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова

«Обрушение университета, там нарушение всех возможных и невозможных правил проведения строительных работ. Где-то материалы не так положили — дополнительную нагрузку, которую нельзя было создавать. Поэтому там нарушение проведения строительных работ», — заявил начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

Ранее предположительной причиной обрушения корпуса ИТМО на Ломоносова называли аварийный простенок — его оставили без подкрепляющей перегородки, превратив в колонну, которая стала несущей и держала своды потолка. С 2014 года в здании, признанном памятником архитектуры, велась фрагментарная реконструкция с целью «развития инфраструктуры для широкомасштабного международного сотрудничества». Всего известно об около 160 закупок для ремонтных работ на сумму в 500 миллионов рублей.

Напомним, обрушение крыши в в корпусе пятиэтажного здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 произошло 16 февраля 2019 года. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело, а сам университет оштрафован на 500 тысяч рублей. Восстановить обрушившийся корпус через суд потребовал от университета КГИОП — на проведение работ отвели два с половиной года.