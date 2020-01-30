Причиной обрушения корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 в феврале 2019 года стали грубые нарушения при ведении строительных работ, что привело за собой изменение целостности конструкций здания.
Названа причина обрушения корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова
«Обрушение университета, там нарушение всех возможных и невозможных правил проведения строительных работ. Где-то материалы не так положили — дополнительную нагрузку, которую нельзя было создавать. Поэтому там нарушение проведения строительных работ», — заявил начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.
Ранее предположительной причиной обрушения корпуса ИТМО на Ломоносова называли аварийный простенок — его оставили без подкрепляющей перегородки, превратив в колонну, которая стала несущей и держала своды потолка. С 2014 года в здании, признанном памятником архитектуры, велась фрагментарная реконструкция с целью «развития инфраструктуры для широкомасштабного международного сотрудничества». Всего известно об около 160 закупок для ремонтных работ на сумму в 500 миллионов рублей.
Напомним, обрушение крыши в в корпусе пятиэтажного здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 произошло 16 февраля 2019 года. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело, а сам университет оштрафован на 500 тысяч рублей. Восстановить обрушившийся корпус через суд потребовал от университета КГИОП — на проведение работ отвели два с половиной года.
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