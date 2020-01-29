На берегу Черной речки появится общественное пространство — с летней эстрадой, кафе и террасами

Реализация проекта планируется в три этапа. На первом администрация Приморского района расторгнет договор с арендаторами, занимающими данное пространство, и благоустроит участок от Богатырского проспекта до Аэродромной улицы. На втором от гаражей освободят территорию от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева — здесь будет большой детский городок.

Третий этап станет самым масштабным — работы по благоустройству затронут территорию от Богатырского проспекта до Карельского переулка по другому берегу. У Карельского переулка также запланировано строительство двух апарт-отелей.

«Сейчас по поручению губернатора мы обсуждаем проект благоустройства Черной речки с жителями, собираем предложения и замечания по его функциональному наполнению. Мы постараемся максимально учесть пожелания жителей Приморского района», — отметил глава администрации Приморского района Николай Цед.

Работы по проектированию пройдут в 2021-2022 годах. К строительству и благоустройству планируют приступить в 2023 году.

Напомним, уже к концу лета в Василеостровском районе может появиться сквер в честь фильма «Осенний марафон» Георгия Данелия. Его планируют разбить на пустыре между домом №8 по Новосмоленской набережной и домом № 23 по улице Кораблестроителей. Кроме того, в сквере планируется установить памятник — именно в доме №23 жил герой одноименного фильма Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Рассказываем о том, какие еще проекты петербуржцев одержали победу в рамках программы в 2019 году.