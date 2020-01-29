Фото дня: на канале Грибоедова образовался «мраморный» лед

«Если покрасить в розовый цвет, то получится та самая река нечистот из «Охотники за привидениями-2»», «Души умерших», «Река Стикс, ведет в подземное царство мертвых. Скоро Харон появится», «На вату похоже», «Похоже на одеяло», «Смузи. Нет, даже какая-то застывшая ледяная каша», «Манная каша с комочками», «Как будто воск расплавили под водой», «Учитывая, сколько там разносортной грязи, то вполне неудивительно», — реагируют петербуржцы на «мраморный» лед.

Напомним, в ноябре 2019 года посетители горного парка Рускеала в Карелии рассказали о необычном природном явлении — на поверхности реки у водопада Мельничный образовались «ледяные блинчики». Календарная зима в 2018 году также началась с «блинчиков». В ночь с 31 ноября на 1 декабря главную водную артерию города затянуло тонким льдом. На Большой Неве, в районе набережной Лейтенанта Шмидта, появились плоские льдины небольшого размера.

Зима-2020 в Петербурге бьет все рекорды. 15 января так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году. Несмотря на то, что с началом недели в Петербурге уверенно холодает, февраль своим характером будет напоминать январь — «один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями».