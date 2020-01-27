В день 76-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского опубликовала тетрадь регистрации библиографических справок. Рукопись вели с 1940 по 1941 год, а также с 1942 по 1944-ый. Благодаря ней можно узнать не только какие книги брали ленинградцы в осажденном городе, но и о чем спрашивали библиотекарей.
Какие книги брали ленинградцы в годы блокады? Библиотека Маяковского опубликовала тетрадь регистрации
-
Здесь и далее фото: сообщество "Библиотека имени Владимира Маяковского"
Коллекция архивных документов опубликована в электронной библиотеке Маяковского. «Это книги, изданные в городе во время Великой Отечественной войны, а также документы библиотек, которые продолжали свою работу даже во время блокады. Среди них есть тетрадь регистрации библиографических справок, которую вели с 1940 по 1941 год и с 1942 по 1944 год. В работавшую библиотеку обращались люди, а их запросы записывали», — рассказали в Маяковке.
Среди запросов можно встретить следующие: «Подобрать литературу на тему "Человек — это звучит гордо»», «О любви и дружбе», «Указать литературу о гибели Помпеи», «Где у Ленина говорится об освоении Севера?», «Литература о французском театре», «Цитаты о дисциплине», «О детских библиотеках» и другие. Всего тетрадь регистрации библиографических справок насчитывает 83 листа. Прочесть их можно по ссылке.
Напомним, с 2020 года Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского отменила обязательное наличие у читателя регистрации или прописки в Петербурге и Ленобласти для того, чтобы брать книги на дом. Теперь для этого нужен только читательский билет. А еще новый отдел Маяковской открылся в «Пассаже»— с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу из 9 других отделений библиотеки по всему Петербургу.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
Ранее «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. А в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях. А также вместе со «ВКонтакте» мы запустили социальную акцию с воспоминаниями о жителях блокадного Ленинграда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.