Какие книги брали ленинградцы в годы блокады? Библиотека Маяковского опубликовала тетрадь регистрации

Коллекция архивных документов опубликована в электронной библиотеке Маяковского. «Это книги, изданные в городе во время Великой Отечественной войны, а также документы библиотек, которые продолжали свою работу даже во время блокады. Среди них есть тетрадь регистрации библиографических справок, которую вели с 1940 по 1941 год и с 1942 по 1944 год. В работавшую библиотеку обращались люди, а их запросы записывали», — рассказали в Маяковке.

Среди запросов можно встретить следующие: «Подобрать литературу на тему "Человек — это звучит гордо»», «О любви и дружбе», «Указать литературу о гибели Помпеи», «Где у Ленина говорится об освоении Севера?», «Литература о французском театре», «Цитаты о дисциплине», «О детских библиотеках» и другие. Всего тетрадь регистрации библиографических справок насчитывает 83 листа. Прочесть их можно по ссылке.

Напомним, с 2020 года Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского отменила обязательное наличие у читателя регистрации или прописки в Петербурге и Ленобласти для того, чтобы брать книги на дом. Теперь для этого нужен только читательский билет. А еще новый отдел Маяковской открылся в «Пассаже»— с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу из 9 других отделений библиотеки по всему Петербургу.