Днем уровень воды в Неве резко поднялся до 120 сантиметров

Днем 26 января уровень воды в Неве резко поднялся. Так, к 14:33 он достиг отметки 120 сантиметров – и этом при том, что в 13 :00 уровень воды был ниже практически в два раза, а именно 70 сантиметров. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на данные сайта Горного университета.