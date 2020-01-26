Днем 26 января уровень воды в Неве резко поднялся. Так, к 14:33 он достиг отметки 120 сантиметров – и этом при том, что в 13 :00 уровень воды был ниже практически в два раза, а именно 70 сантиметров. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на данные сайта Горного университета.
Днем уровень воды в Неве резко поднялся до 120 сантиметров
Как рассказали изданию в Дирекции КЗС Санкт-Петербурга, дамбу не собираются закрывать, поскольку сегодня подъем воды не будет критическим. «Наводнением считается подъём уровня воды до 161 сантиметра. Согласно прогнозу, в ближайшей перспективе подъема уровня воды до критических отметок не ожидается», — уточнили в Дирекции.
Ближе к 16:00 уровень воды в Неве поднялся еще на десять сантиметров, достигнув отметки 130 сантиметров.
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