В это воскресенье, 26 января, в Петербурге может обновиться температурный рекорд – днем в городе потеплеет до +4 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Синоптики ожидают новый температурный рекорд в Петербурге
«Возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 26 января составляет +4,2 градуса и установлен в 2018 году», – заявил Леус.
Кроме того, в город придет небольшой, но активный волновой циклон, который принесет облачную погоду и снег с дождем. При этом скорость юго-западного ветра достигнет 10 метров в секунду. Добавим, что атмосферное давление будет падать и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Напомним, из-за аномально теплой зимы в Петербурге могут погибнуть зайцы. Без снега они стали видны хищникам. Под угрозой также находится потомство тюленей. В 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена — ввиду отсутствия льда на поверхности Финского залива нерпы не могут безопасно выходить потомство, что заставляет их выходить с новорожденными на берег. Чтобы отслеживать численность тюленей, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория. В ближайшие несколько лет ее сотрудники проведут серию авиационных учетов ладожской кольчатой нерпы — последний раз исследование проводилось в 2012 году.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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