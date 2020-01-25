«Аэрофлот» планирует изменить правила перевозки животных в России – после гибели двух кошек и обморожении еще одного питомца Максима Чумаченко

Как сообщает Baza, после посадки Чумаченко получил сильно поврежденные кошачьи переноски, у одной «дно ушло в потолок». Сам владелец отметил, что их «будто кидали с высоты третьего этажа». «Я понимаю, все бывает, один бокс случайно выпал. Но два животных с одного рейса и замороженный кот — это рецидив садизма», — добавил Максим Чумаченко.