Компания «Аэрофлот» готова пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах, пишет «Коммерсант». Такое заявление было сделано после гибели двух кошек и обморожении третьего питомца Максима Чумаченко 22 января на рейсе Нью-Йорк — Москва.
«Аэрофлот» планирует изменить правила перевозки животных в России – после гибели двух кошек и обморожении еще одного питомца Максима Чумаченко
Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, питомцы получили серьезные травмы и умерли – одна от внутреннего кровотечения на рейсе Москва—София, другая – на столе у ветеринара спустя два часа после приземления. Третья кошка, летевшая трансфером, получила обморожение.
Как сообщает Baza, после посадки Чумаченко получил сильно поврежденные кошачьи переноски, у одной «дно ушло в потолок». Сам владелец отметил, что их «будто кидали с высоты третьего этажа». «Я понимаю, все бывает, один бокс случайно выпал. Но два животных с одного рейса и замороженный кот — это рецидив садизма», — добавил Максим Чумаченко.
В «Аэрофлоте» заявляют, что «инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг»». Тем не менее авиаперевозчик «приложит все усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности».
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