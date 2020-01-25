Петербуржцев удивило благоустройство пляжа «Морские Дубки». Кабинки для переодевания сделаны из просвечивающего пластика, а их длина лишь наполовину закрывает тело человека, пишут они в социальных сетях.
Полупрозрачные раздевалки в парке «Дубки» возмутили петербуржцев. Кабинки заменят до начала пляжного сезона
Горожане также заметили, что в кабинках отсутствуют крючки для одежды и они не предназначены для людей с ограниченными возможностями – вход в раздевалки сделали слишком узким для инвалидной коляски. Кроме того, сейчас на песке валяются доски, а в некоторых местах – куски металлической проволоки.
В районной администрации заявили, что до начала пляжного сезона 2020 года установят новые раздевалки за счет подрядчика.
Комплексное благоустройство пляжа «Морские Дубки» проходило осенью 2019 года. В январе из-за шторма местами пострадала деревянная обшивка ступеней пляжа и оголились бетонные основания конструкций. Однако все облицовочные элементы приведут в порядок весной.
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