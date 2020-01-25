Полупрозрачные раздевалки в парке «Дубки» возмутили петербуржцев. Кабинки заменят до начала пляжного сезона

Горожане также заметили, что в кабинках отсутствуют крючки для одежды и они не предназначены для людей с ограниченными возможностями – вход в раздевалки сделали слишком узким для инвалидной коляски. Кроме того, сейчас на песке валяются доски, а в некоторых местах – куски металлической проволоки.