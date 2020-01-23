Из-за аномально теплой зимы в Петербурге могут погибнуть зайцы. Без снега они стали видны хищникам

«Заблудившиеся» времена года могут создать немало проблем не только для некоторых растений, но и диким животным. Зайцы-беляки, которые сменили окрас с серого на белый еще в ноябре, из-за отсутствия снега стали заметны для хищников. Также могут пострадать балтийский кольчатые нерпы — при отсутствии устойчивого ледового покрова большая часть новорожденных нерпят погибнет.

«В первую очередь, это животные, для которых наличие снега и льда является жизненно необходимым. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются», — отметил начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.

При этом есть и другие жители лесов и водоемов, для которых теплая зима скорее благо, чем зло — например, отсутствие снега на земле позволяет птицам лучше отыскивать корм. В зоне комфорта также находятся лоси, кабаны, косули и даже лебеди, которые не улетели на зимовку. «Энергозатраты пернатых на поддержание жизнедеятельности сейчас значительно ниже, чем, если бы стояли суровые морозы», — добавил Мячков-Зенькович.