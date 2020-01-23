В Петербурге наконец холодает — сегодня ночью, 23 января, температура воздуха в городе опустилась до отметки в -5 градусов. Несмотря на это, аномально теплая погода, которая устоялась в январе, продолжает вредить. Из-за бесснежной зимы могут погибнуть зайцы.
Из-за аномально теплой зимы в Петербурге могут погибнуть зайцы. Без снега они стали видны хищникам
«Заблудившиеся» времена года могут создать немало проблем не только для некоторых растений, но и диким животным. Зайцы-беляки, которые сменили окрас с серого на белый еще в ноябре, из-за отсутствия снега стали заметны для хищников. Также могут пострадать балтийский кольчатые нерпы — при отсутствии устойчивого ледового покрова большая часть новорожденных нерпят погибнет.
«В первую очередь, это животные, для которых наличие снега и льда является жизненно необходимым. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются», — отметил начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.
При этом есть и другие жители лесов и водоемов, для которых теплая зима скорее благо, чем зло — например, отсутствие снега на земле позволяет птицам лучше отыскивать корм. В зоне комфорта также находятся лоси, кабаны, косули и даже лебеди, которые не улетели на зимовку. «Энергозатраты пернатых на поддержание жизнедеятельности сейчас значительно ниже, чем, если бы стояли суровые морозы», — добавил Мячков-Зенькович.
Напомним, в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоены будущим тюленей. В 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена — ввиду отсутствия льда на поверхности Финского залива нерпы не могут безопасно выходить потомство, что заставляет их выходить с новорожденными на берег. Чтобы отслеживать численность тюленей, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория. В ближайшие несколько лет ее сотрудники проведут серию авиационных учетов ладожской кольчатой нерпы — последний раз исследование проводилось в 2012 году.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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