КГИОП будет бороться с белыми стеклопакетами на исторических фасадах с помощью краски

«Мы судимся с людьми, которые устанавливают в домах-памятниках стеклопакеты взамен исторических окон. В тех случаях, когда возможно применить судебный механизм и потребовать вернуть первоначальный облик фасаду, вопрос будет решен. Но нужно понимать, что мы не исполняем решение суда, а обращаемся в службу судебных приставов. Они точно так же рассказывают нам, что им сложно заставить гражданина вернуть аутентичные окна вместо стеклопакетов. В этом плане проще работать с юридическими лицами», — рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

В ближайшие 10 лет в Петербурге реализуют масштабную программу реставрации исторических зданий. Как предполагает Макаров, за это время с проблемой стеклопакетов специалисты столкнутся не раз. «Там, где нам не удастся потребовать поменять стеклопакеты на исторические окна, мы будем просто перекрашивать их в коричневый цвет», — добавил он.

Напомним, ранее правительство Петербурга утвердило перечень объектов культурного наследия, подлежащих реставрации. Всего в ближайшие 10 лет проведут капитальный ремонт 255 исторических домов. Больше всего зданий отреставрируют в Центральном районе — 130 домов. В список вошли доходный дом Станового, в котором за 3,5 года силами его жителей исторический облик вернули пяти входным группам, доходный дом Иофа, дом акционерного общества «Строитель», жилой комплекс Первого Бассейного товарищества, дом Котомина, неоклассический дом Глазуновых и Серебряные ряды.