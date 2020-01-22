С 18 января вестибюль-1 станции метрополитена «Дунайская» и вестибюль-2 станции «Проспект Славы» будут открывать в 06:30, закрывать для входа в 22:00, а в 22:10 — для выхода. В администрации петербургской подземки такое решение объяснили необходимостью экономить ресурсы — рано утром и поздно вечером этими вестибюлями пользуются малое количество пассажиров.

«Это всего лишь несколько часов. До 6:30 и после 22:00 один вход на «Проспекте Славы» и на «Дунайской» вполне справляется с небольшим пассажиропотоком. Проведенный анализ показал, что в это время пассажиров очень мало. Открывать и обслуживать эти вестибюли вместе с другими нецелесообразно. Везде же должны стоять наши сотрудники, работает техника, запускаются эскалаторы», — отметили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, 3 октября состоялась торжественная церемония открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На событии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов — он перерезал красную ленту, что и ознаменовало ввод станций в эксплуатацию пассажирами. Но на этом «сюрпризы» не закончились: спустя полтора часа после запуска станций на «Дунайской» начала протекать крыша вестибюля. После в метрополитене Петербурга объяснили, почему произошла протечка. По словам представителей подземки, «водопад» стал причиной ошибки сотрудников — они «слили воду в не предназначенное для этого место».

В январе 2020 года на новых станциях петербургского метрополитена «Дунайская» и «Беговая» продолжают находить протечки. Губернатор города Александр Беглов признал, что, «к сожалению, грунт играет» — причина мокрых стен и полов в неустойчивости почвы.