В аэропорту «Пулково» планируют ввести электронные посадочные талоны

Посадку в самолет по электронному посадочному талону разрешили в российских аэропортах в феврале 2019 года. Первой воздушной гаванью, внедрившей новую технологию, стал московский Домодедово. В то же время в петербургском Пулкове только рассматривали перспективу такого обслуживания — внедрение технологий было невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования.

В настоящий момент для прохода в контролируемую зону аэропорта «Пулково» и на посадку все еще необходимо предъявить распечатанный посадочный талон. ««Для экономии времени на предполетных формальностях пассажиры могут распечатать электронные посадочные талоны по прибытии в аэропорт в киосках саморегистрации или с помощью устройств для считывания штрих-кода. Они располагаются на третьем этаже терминала в зале регистрации», — отметили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Сроки внедрения электронных талонов пока не называются.

В апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание будет построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров.