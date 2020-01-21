Городской центр управления парковками не будет демаркировать велополосу на набережной реки Фонтанки. Ранее с предложением ликвидировать дорожки выступили муниципальные депутаты из МО «Сенной округ» — они хотели разместить на данной территории парковочные места для автомобилей.
Власти Петербурга сохранят велополосу на набережной реки Фонтанки
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Фото: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"
28 января в Городском центре управления парковками пройдут специальное совещание с участием экспертов и велоактивистов. «Мы приступили к формированию группы экспертов и велоактивистов для участия в данном совещании и надеемся, что наши аргументы убедят сторонников идеи возвращения парковки на Фонтанку, что велополосу необходимо сохранить», — рассказали «Петербургскому дневнику» в городском велосообществе.
Выделенная полоса для велосипедистов на набережной реки Фонтанки появилась в Петербурге одной из первых — в 2017 году в рамках проекта «Твой бюджет». В 2018 году ее продлили до Московского проспекта. Полоса вдоль Фонтанки стала камнем преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.
Летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. А еще в городе проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова.
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