В ближайшие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 исторических домов. Смольный опубликовал их перечень

В Адмиралтейском районе отреставрируют 13 домов. Это доходный дом Захарова на Большом Казачьем переулке, 6, доходный дом Орлова на Вознесенском проспекте, 18, доходный дом Шретера на набережной реки Мойки, 112, доходный дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик» на 7-й Красноармейской улице, 28-30 и другие.

В Василеостровском районе проведут капитальный ремонт 70 зданий — в дом числе доходного дома Корниловой на Среднем проспекте В.О., 56, дом притча на набережной Лейтенанта Шмидта, 27, «Дом академиков» на набережной Лейтенанта Шмидта, 1, в котором с 1918 по 1936 год жиз физиолог Иван Павлов, главный дом с составе ансамбля доходного дома Демидова на Большом проспекте В.О., 50 и здание благовещенского Синодального подворья с двумя флигелями на 8-й линии В.О., 61.

В Кронштадтском районе отреставрируют жилой дом на Андреевской улице, 5, а в Пушкинском районе три — офицерский флигель в составе ансамбля казармы и службы лейб-гвардии Своно-Казачьего полка в Павловске, дом Гофмаршальский с палисадников на Садовой улице, 6 в Пушкине и дом Дворцового правления на Средней улице, 1-3. В Петроградском — 38 зданий, в том числе доходный дом Никонова и дом Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны.

Больше всего зданий отреставрируют в Центральном районе — 130 домов. В список вошли доходный дом Станового, в котором за 3,5 года силами его жителей исторический облик вернули пяти входным группам, доходный дом Иофа на Белинского, 13, дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице, жилой комплекс Первого Бассейного товарищества на Греческом проспекте, 12, дом Котомина на Невском проспекте, 18, неоклассический дом Глазуновых и Серебряные ряды.

С полный списком зданий, которые будут отреставрированы в ближайшие 10 лет, можно ознакомиться здесь.