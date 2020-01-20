В Петербурге скончалась собака Кира. Она ездила в электричках в поисках своего хозяина

«Мы не смогли помочь Кире. Она ушла. Сама. Заключение будет в понедельник или вторник. Спасибо всем, кто искренне переживал за нее», — говорится в посте волонтеров. За несколько дней до своей кончины собака заболела. Киру тошнило, она отказывалась от еды, а лечение ветеринара не помогало — все это время она была на капельницах.

Впервые Кира была замечена 9 января в Красном селе. Около улицы Стойкости бегал пес, который, как оказалось позже, приехал туда на маршрутке. Пробыв на остановке около «Окея» 5 минут, собака села в другой автобус и вышла около «Ленты». Как писали очевидцы, было «видно, что пес кого-то ищет, пересаживаясь с одного транспорта на другой».

За сутки Кира побывала в Горелово, уехала в направлении Ветеранов и вернулась обратно. 10 января собака уехала на автобусе №114 на Ленинский проспект и искала хозяина возле метро. Вечером Киру нашли на проспекте Маршала Жукова и забрали на передержку. Несмотря на все попытки найти хозяина собаки, поиски успехом не увенчались. Как предположили волонтеры, вероятным владельцем собаки был «какой-то дедушка, который не пользуется интернетом».

В 2019 году в Петербурге случилась чудесная история спасения. 22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали для дедули новых хозяев. И четырнадцатилетний пес Серега, действительно, отправился в новый дом.