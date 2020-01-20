«Сквер без названия северо-западнее дома №7, литера Ч, на Петровской косе» является частью крупнейшего в Петербурге речного яхт-клуба. Как отмечает Макаров, на его имя поступают десятки обращений от яхтсменов и петербуржцев с просьбой сохранить парк от застройки — такие опасения выдвигают горожане в связи с планами по масштабной реконструкции яхт-клуба.

«Все видят, как активно сегодня застраивается территория округа Петровский. В первую очередь за счет площадей, на которых ранее находились заводы и производства, что влечет за собой превращение острова из промышленной части Петроградского района в современную часть города. Но в то же время округ невозможно представить без поликлиник, школ, детских садов, парков и скверов», — заявил Макаров.

Напомним, в Петербурге готовится масштабный проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе, который является крупнейшим в городе. Предполагается появление на территории инфраструктуры, необходимой для развития водных видов спорта. Однако противники проекта опасаются, что под таким предлогом территорию могут застроить жильем.