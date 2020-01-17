«К сожалению, грунт играет»: Беглов объяснил протечки на «Дунайской» и «Беговой» неустойчивостью почвы

«Кто бы что ни говорил, но тем не менее нам удалось запустить три станции метро и плюс депо. Все как-то забывают про депо... Со станциями есть определенные проблемы, но с теми станциями, которые у нас находятся не на глубоком заложении, а на более поверхностном. К сожалению, грунт играет, есть определенные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии "Метрострою"», — заявил губернатор.

3 октября состоялась торжественная церемония открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На событии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов — он перерезал красную ленту, что и ознаменовало ввод станций в эксплуатацию пассажирами. Но на этом «сюрпризы» не закончились: спустя полтора часа после запуска станций на «Дунайской» начала протекать крыша вестибюля. После в метрополитене Петербурга объяснили, почему произошла протечка. По словам представителей подземки, «водопад» стал причиной ошибки сотрудников — они «слили воду в не предназначенное для этого место».

Станцию метро «Беговая» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.

К устранению дефектов на станциях метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» «Метрострой» приступил в октябре 2019 года. Тогда предельный срок сдачи объектов приходился на декабрь 2019 года.