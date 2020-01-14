Комитет по здравоохранению Петербурга подсчитал количество горожан, которые принимают психотропные препараты и практикуют однополые связи. По оценкам властей, число потребителей психо-активных веществ в Петербурге составляет 25 тысяч человек, а число гомосексуалов — 10,5 тысяч.
Смольный подсчитал количество наркоманов и гомосексуалов в Петербурге
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Фото: Shutterstock.com
Подсчеты проводились в рамках профилактики ВИЧ — зависимые от различных запрещенных веществ и гомосексуалы упоминались в соответствующем докладе как люди, находящиеся в зоне повышенного риска заражения инфекцией. Для определения количества людей в данных группах риска петербургские чиновники использовали методики Всемирной организации здравоохранения и российского Минздрава.
«Речь в целом о населении. Медианным значением размеров популяции мужчин, практикующих секс с мужчинами, является 0,18% от численности населения. По наркоманам медианное значение — 0,64% от общей численности населения», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.
По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, с момента первого выявленного случая инфицирования ВИЧ в городе зарегистрировано 59 077 пациентов. Из них скончались 16 379 человек — 40% именно от последствий ВИЧ. На данный момент с ВИЧ в Петербурге живут 45 883 человека.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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