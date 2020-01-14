Смольный подсчитал количество наркоманов и гомосексуалов в Петербурге

Подсчеты проводились в рамках профилактики ВИЧ — зависимые от различных запрещенных веществ и гомосексуалы упоминались в соответствующем докладе как люди, находящиеся в зоне повышенного риска заражения инфекцией. Для определения количества людей в данных группах риска петербургские чиновники использовали методики Всемирной организации здравоохранения и российского Минздрава.

«Речь в целом о населении. Медианным значением размеров популяции мужчин, практикующих секс с мужчинами, является 0,18% от численности населения. По наркоманам медианное значение — 0,64% от общей численности населения», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, с момента первого выявленного случая инфицирования ВИЧ в городе зарегистрировано 59 077 пациентов. Из них скончались 16 379 человек — 40% именно от последствий ВИЧ. На данный момент с ВИЧ в Петербурге живут 45 883 человека.