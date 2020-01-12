В Сети появилась петиция против передачи Дома Брюллова под Музей исламской культуры

В петиции говорится о том, что мусульмане «не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности, с данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана, поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным». Автор считает, что из-за финансирования «общественным фондом с Ближнего Востока» это станет вмешательством в «социальную и культурную жизнь петербуржцев со стороны ближневосточного исламистского лобби».