Петербуржцы разместили на платформе Change.Org петицию против передачи Дома Брюллова под Музей исламской культуры. Она уже собрала около 3000 подписей.
В Сети появилась петиция против передачи Дома Брюллова под Музей исламской культуры
В петиции говорится о том, что мусульмане «не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности, с данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана, поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным». Автор считает, что из-за финансирования «общественным фондом с Ближнего Востока» это станет вмешательством в «социальную и культурную жизнь петербуржцев со стороны ближневосточного исламистского лобби».
Кроме того, создатели петиции опасаются, что подобная передача нанесет непоправимый урон зданию. Они видят в этом угрозу историческому облику Петербурга, а также демонстрацию халатного отношения к культурному наследию и национальному суверенитету России.
Напомним, в доме архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова откроется Музей исламской культуры. Он начнет работу на базе Фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам» после того, как в здании проведут ремонт — в частности, это поможет сохранить памятник федерального значения XVIII века.
Инициатором создания Музея исламской культуры выступил востоковед, исламовед и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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