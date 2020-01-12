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В Сети появилась петиция против передачи Дома Брюллова под Музей исламской культуры

Петербуржцы разместили на платформе Change.Org петицию против передачи Дома Брюллова под Музей исламской культуры. Она уже собрала около 3000 подписей.

В петиции говорится о том, что мусульмане «не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности, с данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана, поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным». Автор считает, что из-за финансирования «общественным фондом с Ближнего Востока» это станет вмешательством в «социальную и культурную жизнь петербуржцев со стороны ближневосточного исламистского лобби».

Кроме того, создатели петиции опасаются, что подобная передача нанесет непоправимый урон зданию. Они видят в этом угрозу историческому облику Петербурга, а также демонстрацию халатного отношения к культурному наследию и национальному суверенитету России.

Напомним, в доме архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова откроется Музей исламской культуры. Он начнет работу на базе Фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам» после того, как в здании проведут ремонт — в частности, это поможет сохранить памятник федерального значения XVIII века.

Инициатором создания Музея исламской культуры выступил востоковед,  исламовед и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

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Сабина Алиева,
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