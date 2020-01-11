В Петербурге уничтоженную галерею Олега Лукьянова в переулке Радищева могут перенести в центр города, пишет «Петербургский дневник».
Уничтоженная в переулке Радищева галерея фресок может появиться в центре Петербурга
Как рассказал Лукьянов, в первую очередь он будет разбираться бюрократическими вопросами, а уже после фрески могут появиться в Центральном и Адмиралтейском районах. Сейчас, по словам художника, необходимо дождаться наступления более теплого времени года, чтобы работать в комфортных условиях. «Историей с переулком Радищева мы осветили проблему, и власти понимают, что красота на стенах нужна, но она должна быть законной», – добавил он.
Кроме того, Комитет по градостроительству должен утвердить расположение фресок. «Переулок Радищева, конечно, хотелось бы переоткрыть, но собственник данной стены категорически против нанесения фресок. Чиновники нас поддерживали и лояльно к этому относились, но коммунальщиков с краской туда вызывал именно владелец забора», — пояснил Олег Лукьянов.
Напомним, галерею репродукций Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина в переулке Радищева закрасили 25 октября 2019 года. Администрация Центрального района планировала закрасить фрески еще летом, поскольку автор не согласовывал их с правительством Петербурга. Добавим, что фрески с копиями Боттичелли, Никаса Сафронова страдали от рук вандалов.
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