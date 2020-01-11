Уничтоженная в переулке Радищева галерея фресок может появиться в центре Петербурга

Как рассказал Лукьянов, в первую очередь он будет разбираться бюрократическими вопросами, а уже после фрески могут появиться в Центральном и Адмиралтейском районах. Сейчас, по словам художника, необходимо дождаться наступления более теплого времени года, чтобы работать в комфортных условиях. «Историей с переулком Радищева мы осветили проблему, и власти понимают, что красота на стенах нужна, но она должна быть законной», – добавил он.