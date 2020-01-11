Видео дня: медведи из центра «Велес» оценили щепу из переработанных новогодних деревьев

Порадовать животных в центре «Велес» еще можно! Ранее мы публиковали полный список пунктов приема, куда можно сдать отслужившую новогоднюю елку, которую отправят на переработку для дальнейшего использования в качестве подкормки или подстилки для животных — подопечных центра «Велес» и конного клуба «Кентаврик».



Кроме того, с 8 по 18 января в Красногвардейском районе действует экоакция «Елки в щепки», где новогодние деревья также будут переработаны в щепу и переданы в реабилитационный центр для животных «Велес».



Напомним, 3 января вдоль дороги в районе аэропорта Ржевка была найдена свалка живых нераспроданных елок, а позднее и на Волго-Донском проспекте. «Наверное, пытались создать новогоднее настроение, но получилось не очень», – отметили очевидцы.

«Сегодня были составлены протоколы, и устроивших этот склад елок привлекут к ответственности», – заявляет администрация Красногвардейского района. Санкции статьи 28 Закона Санкт-Петербурга за сброс мусора вне специально отведённых для этого мест предполагают административный штраф. Для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – до миллиона рублей.



Далее стало известно, что чиновники комитета по контролю за имуществом отвезли брошенные новогодние деревья в зоопарк. «Мы используем эти деревья для декорации клеток и вольеров. Ёлочные ветки с удовольствием растаскивают на подстилки белые медведи и росомахи. А есть их могут лоси. Самое интересное, что наши ёлки приходятся по вкусу даже лемурам —, я сама была удивлена, когда увидела, что они тоже их с удовольствием едят», – поделилась с изданием директор зоопарка Ирина Скиба.

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