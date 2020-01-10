В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, которая 12 лет жила и дружила с рысью Линдой

Напомним, в 2019 году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. В преддверии нового, 2020-го из Московской области в Петербург приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки.

Весной прошлого года сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.