3 января на 13-ом году жизни умерла кошка Дуся, которая 12 лет жила в одном вольере Ленинградского зоопарка с рысью Линдой. Подружились представители семейства кошачьих еще котятами — когда обеим было по два месяца.
В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, которая 12 лет жила и дружила с рысью Линдой
«В далеком 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере, чтобы показать гостям разницу между представителями кошачьих. Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки. Вместе они прожили 12 лет и завоевали любовь и внимание жителей не только Санкт-Петербурга, но и других городов и стран. Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную Дусю!» — сообщили в зоопарке.
Напомним, в 2019 году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. В преддверии нового, 2020-го из Московской области в Петербург приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки.
Весной прошлого года сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.
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