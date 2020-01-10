В ночь на 11 января петербуржцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны

Продолжительность лунного затмения составит 4 часа 4 минуты — в это время Луна будет находиться в созвездии Близнецов и пройдет сквозь северную часть земной полутени. «Зимой полная Луна высоко находится над горизонтом на наших широтах. Первое касание Луной земной полутени состоится в 20:07 по Московскому времени. Максимальная фаза затмения станет заметна в 22:11. Закончится это оптическое явление после полуночи», — рассказал «Деловому Петербургу» вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.

Следующее полутеневое затмение ожидается 5 июня 2020 года.

Напомним, в январе 2019 года в небе над Петербургом можно было наблюдать полное лунное затмение, а в январе 2018-го — кровавое суперлуние. Тогда спутник Земли прошел максимально близко к планете — на расстоянии 356 тысяч километров. 27 июля 2018 года жители Земли увидели самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и противостояние Марса. Оба астрономических явления совпали по времени впервые за 188 лет. «Собака.ru» собрала снимки Луны в этот день — в преддверии первого за этот год затмения предлагаем посмотреть на них.