9 мая 2020 года в России пройдут памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К этому времени создатели благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров планируют открыть новое, большое кафе — его строительство уже подходит к завершению.
Новое большое кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров откроется в Петербурге ко Дню Победы
-
Фото: сообщество "Благотворительные обеды пенсионерам"
«Мы очень стараемся открыться к этой дате, чтобы пригласить всех ветеранов войны, устроить праздник и ежедневно дарить еще 1500 обедов пенсионерам Санкт-Петербурга. Очень нужно наше единство, чтобы закупить необходимый материал для работ. Вместе мы смогли построить первый «Добродомик», просим объединения. Самый незначительный вклад каждого — очень значим в общем деле!», — сообщили создатели благотворительного кафе.
Для завершения строительства большого «Добродомика» в Петербурге необходимы бруски, фанера, болты и гвозди, белая плитка и клей для нее, шпаклевка, краска и другие строительные материалы. На эти цели необходимо потратить более 100 тысяч рублей. Для того, чтобы помочь создателям благотворительного кафе, можно внести пожертвование — подробности можно посмотреть здесь.
Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.