«Мы очень стараемся открыться к этой дате, чтобы пригласить всех ветеранов войны, устроить праздник и ежедневно дарить еще 1500 обедов пенсионерам Санкт-Петербурга. Очень нужно наше единство, чтобы закупить необходимый материал для работ. Вместе мы смогли построить первый «Добродомик», просим объединения. Самый незначительный вклад каждого — очень значим в общем деле!», — сообщили создатели благотворительного кафе.

Для завершения строительства большого «Добродомика» в Петербурге необходимы бруски, фанера, болты и гвозди, белая плитка и клей для нее, шпаклевка, краска и другие строительные материалы. На эти цели необходимо потратить более 100 тысяч рублей. Для того, чтобы помочь создателям благотворительного кафе, можно внести пожертвование — подробности можно посмотреть здесь.

Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.