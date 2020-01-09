В Смольном объяснили, почему невозможно сделать пешеходной улицу Рубинштейна

«Движение транспорта по Загородному проспекту и набережной реки Фонтанки осуществляется в одном направлении, а улица Рубинштейна, проходящая между ними, является единственным дублером для транспортного движения в обратном направлении. Кроме этого, на улице расположены многоквартирные дома, жители которых не смогли бы парковать свои автомобили, будь улица пешеходной. Это привело бы к сложностям и неудобству горожан, а также запаркованности близлежащих дворов. На Владимирском проспекте увеличилось бы количество пробок», — объяснили в комитете.

Напомним, ранее в качестве альтернативы полному прекращению движения по улице Рубинштейна администрация Центрального района предлагала ввести платную парковку для автомобильного транспорта, а в выходные сделать движение по «главной ресторанной» ограниченным.

Напомним, ранее жители улицы Рубинштейна жаловались на работу дорожных служб в ночное время, выгнали уличную часть программы стендап-фестиваля на Манежную площадь и Малую Садовую, отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов до своей эмиграции, потребовали запретить концерты уличного пианиста Виталия Сумарокова и объявили войну рестораторам. Они, в свою очередь, не стали отчаиваться и предложили мировую — а теперь регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех.