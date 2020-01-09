В доме Брюллова на Васильевском острове откроют Музей исламской культуры

Инициатором создания Музея исламской культуры выступил востоковед, исламовед и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Юридическая передача дома архитектора Александра Брюллова под музей еще не произошла, однако уже сейчас с положительным ответом выступил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Ремонт здания, необходимый для размещения в нем экспозиции, будет проведен в ближайшее время за счет восточного инвестора.

Фундамент дома был заложен еще в 1724 году первым владельцем участка на Кадетской линии С. Л. Челищевым — и в 1784 году на месте был возведен трехэтажный каменный дом в стиле строгого классицизма. В 1840-х здание перестроили по проекту Александра Брюллова, сохранив при этом исторические фасады. В 1907 году в здании расположилась Комиссия по изучению и описанию старого Петербурга, основав также одноименный музей. После революции здание отдали под детский сад, с 1967 года в нем работала районная библиотека. В 2008 году дом Брюллова признали аварийным и подлежащим реконструкции.

Напомним, к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.