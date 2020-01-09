Вход в вестибюль станции метро «Балтийская» в утренние часы закрыли до середины февраля

С 8 января по 12 февраля в связи с модернизацией систем управления эскалаторами вход в вестибюль станции «Балтийская» изменен. По рабочим дням с 08:10 до 09:20 вход закрыт, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.

О том, что режим работы наземного вестибюля станции «Балтийская» изменится, петербургский метрополитен предупреждал еще в конце декабря прошлого года. Однако утром 9 января возле станции выстроилась очередь — фотографией с толпой желающих попасть на «Балтийскую» горожане поделились в социальных сетях.

Напомним, ранее Смольный обнародовал итоговые тарифы на проезд в подземном и наземном общественном транспорте Петербурга на 2020 год. С 1 января разовый билет на проезд в наземном транспорте составит 50 рублей, метрополитене — 55 рублей, а максимальная стоимость поездки по «Подорожнику» — 37 рублей. Позже власти повысили стоимость проезда по нему до 38 рублей. А скидка на проезд в метро по «Единой карте петербуржца» составит 19 рублей.