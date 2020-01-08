На Ладожском озере обнаружили ледяные «блюдца»

По словам Глазкова, он хотел снять нерест налима, но из-за потепления рыба ушла на глубину. «Пройдя около пяти километров по каменистому мелководью – характерному месту нереста этих рыб, я не встретил этого единственного пресноводного представителя семейства тресковых. Буду ждать заморозка...», – пишет он.