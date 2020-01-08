Вчера, 7 января, кандидат биологических наук, а также автор видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков заметил на Ладожском озере необычное явление – ледяные «блюдца». Соответствующие фотографии он опубликовал в своей группе во «ВКонтакте».
На Ладожском озере обнаружили ледяные «блюдца»
По словам Глазкова, он хотел снять нерест налима, но из-за потепления рыба ушла на глубину. «Пройдя около пяти километров по каменистому мелководью – характерному месту нереста этих рыб, я не встретил этого единственного пресноводного представителя семейства тресковых. Буду ждать заморозка...», – пишет он.
Ранее берег Финского залива в Курортном районе покрылся торосами – нагромождениями обломков льда.
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