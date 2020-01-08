Сегодня, 8 декабря, погода в Петербурге будет теплой и ветреной. Об этом сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус
Петербург остаётся под влиянием циклонического вихря
«В наступившую среду Санкт-Петербург останется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Он сохранит погоду облачной и ветреной, спровоцирует небольшие дожди и поднимет температуру вплотную к рекордным для этого дня значениям», – пишет синоптик.
Температура воздуха в городе составит +3…+5 гр., а в Ленинградской области – 0…+5 гр. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. Леус добавил, что самым теплым в истории наблюдений за погодой в Петербурге был день в 2014 году, когда температура воздуха поднялась до +5,6 гр.
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