Петербург остаётся под влиянием циклонического вихря

Температура воздуха в городе составит +3…+5 гр., а в Ленинградской области – 0…+5 гр. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. Леус добавил, что самым теплым в истории наблюдений за погодой в Петербурге был день в 2014 году, когда температура воздуха поднялась до +5,6 гр.