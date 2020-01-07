Фоторепортаж: на стрелке Васильевского острова прошел фестиваль огня и света «Рождественская звезда»

Сегодня, 7 января, на стрелке Васильевского острова прошел первый день фестиваль огня и света «Рождественская звезда». Перед посетителями выступали театры огня и света, а также пиротехнические команды из США, Андорры, Москвы, Азербайджана и Республики Беларусь. Собрали самые яркие кадры для вас.