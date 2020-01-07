Сегодня, 7 января, на стрелке Васильевского острова прошел первый день фестиваль огня и света «Рождественская звезда». Перед посетителями выступали театры огня и света, а также пиротехнические команды из США, Андорры, Москвы, Азербайджана и Республики Беларусь. Собрали самые яркие кадры для вас.
Фоторепортаж: на стрелке Васильевского острова прошел фестиваль огня и света «Рождественская звезда»
Напомним, что в Петербурге 7 и 8 января в связи с фестивалем огня и света «Рождественская звезда» некоторые дороги в центре города перекрыты.
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