Опубликовали расписание наземного транспорта в рождественскую ночь

«В ночь с 6 на 7 января в рейс выйдут ночные автобусы. Они доставят пассажиров к открытым станциям метро. В период с 00:00 до 06:00 будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными», – рассказали в пресс-службе предприятия.