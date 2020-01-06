В ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили о расписании наземного общественного транспорта в рождественскую ночь. До наступления утра будет ходить десяток маршрутов с интервалом в 30 минут, пишет «Фонтанка».
Опубликовали расписание наземного транспорта в рождественскую ночь
«В ночь с 6 на 7 января в рейс выйдут ночные автобусы. Они доставят пассажиров к открытым станциям метро. В период с 00:00 до 06:00 будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Интервал движения составит 30 минут. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными», – рассказали в пресс-службе предприятия.
Напомним, в Петербурге 7 и 8 января пройдет фестиваль огня и света «Рождественская звезда». В связи с этим некоторые дороги в центре города будут перекрыты, сообщают на сайте КРТИ.
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