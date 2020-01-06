В Петербурге 7 и 8 января пройдет фестиваль огня и света «Рождественская звезда». В связи с этим некоторые дороги в центре города будут перекрыты, сообщают на сайте КРТИ.
В центре Петербурга перекроют часть дорог из-за фестиваля света «Рождественская звезда»
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Фото: сообщество "Фестиваль огня"
Так, с 15:00 до 22:30 будут недоступны для проезда Адмиралтейский проспект в направлении от улицы Якубовича к Вознесенскому проспекту. С 16:00 до 22:30 закроют движение по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Дворцовой площади.
С 16:30 до 22:30 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Невского от Зеленого моста до Малой Морской улицы, а также по Биржевому проезду. С 17:00 до 22:30 движение транспорта будет запрещено по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной до Мраморного переулка.
Само мероприятие состоится на стрелке Васильевского острова с 18:00 до 22:00. на Фестивале Огня выступят театры огня и света, а также пиротехнические команды из США, Андорры, Москвы, Азербайджана и Республики Беларусь. Вход свободный.
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