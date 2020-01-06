В центре Петербурга перекроют часть дорог из-за фестиваля света «Рождественская звезда»

С 16:30 до 22:30 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Невского от Зеленого моста до Малой Морской улицы, а также по Биржевому проезду. С 17:00 до 22:30 движение транспорта будет запрещено по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной до Мраморного переулка.