Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

«Вот это "зима"! Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы!», – отмечает он. Так, минимальная температура воздуха составила -5,9 градуса. Леус добавил, что до этого такие показатели были отмечены 11 декабря – -5,2 гр., а также 5 января – -4,6° гр. «Вот такие, с позволения сказать, "морозы"», –подытожил он.