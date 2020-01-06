Ночь с 5 на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Как сообщает синоптик Михаил Леус, температура в городе опустилась до -5,9 градуса.
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы
«Вот это "зима"! Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы!», – отмечает он. Так, минимальная температура воздуха составила -5,9 градуса. Леус добавил, что до этого такие показатели были отмечены 11 декабря – -5,2 гр., а также 5 января – -4,6° гр. «Вот такие, с позволения сказать, "морозы"», –подытожил он.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидается мокрый снег, местами небольшой. Температура воздуха днем составит -1...+1 гр. Ветер подует юго-западный, южный умеренный. Утром, днём на дорогах ожидается сложная обстановка, предупреждают специалисты. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться утром, а днём понижаться.
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