Фоторепортаж: огромные очереди выстроились в Эрмитаж. Они растянулись по всей Дворцовой площади

Напомним, на сайте Эрмитажа появилась возможность отслеживать очередь в музей в режиме онлайн. Камеру установили в Большом дворе Зимнего дворца, она показывает вход в Главный музейный комплекс. Для того, чтобы посмотреть на сайте видео с камер, необходимо зайти на сайт Эрмитажа в раздел «Посетителям» и найти специальную кнопку «Веб-камера. Очередь».

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