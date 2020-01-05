Сегодня днем, 5 января, ценители искусства создали огромные очереди у входа в Эрмитаж, растянувшиеся по все Дворцовой. С таким наплывом посетителей не справились даже камеры, следящие за очередями – они не работали несколько часов. Своими впечатлениями очевидцы делятся в социальных сетях. «Кто в очереди в Эрмитаж не стоял – тот Питера не видал», – пишут они. Посмотрите, как это было!
Фоторепортаж: огромные очереди выстроились в Эрмитаж. Они растянулись по всей Дворцовой площади
Напомним, на сайте Эрмитажа появилась возможность отслеживать очередь в музей в режиме онлайн. Камеру установили в Большом дворе Зимнего дворца, она показывает вход в Главный музейный комплекс. Для того, чтобы посмотреть на сайте видео с камер, необходимо зайти на сайт Эрмитажа в раздел «Посетителям» и найти специальную кнопку «Веб-камера. Очередь».
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