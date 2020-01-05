Музей в Кунсткамере реконструируют по образцу Петра I к 2022 году

По словам директора музея, для этого используют современные технологии, но в меру – чтобы и «на современного потребителя это все работало» и при этом создавалось ощущение, будто бы он попал «в эпоху Петра I». В новой экспозиции будут элементы технологий дополненной реальности, отметил Головнев.