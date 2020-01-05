Музей Кунсткамеры реконструируют к 2022 году – по образцу, созданному Петром I в начале XVIII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры) Андрея Головнева.
Музей в Кунсткамере реконструируют по образцу Петра I к 2022 году
По словам директора музея, для этого используют современные технологии, но в меру – чтобы и «на современного потребителя это все работало» и при этом создавалось ощущение, будто бы он попал «в эпоху Петра I». В новой экспозиции будут элементы технологий дополненной реальности, отметил Головнев.
Как он пояснил, речь идет о реконструкции петровской старой Кунсткамеры современными средствами, восстановлении духа традиционной Кунсткамеры.
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) — первый музей России, основанный Петром Великим. В нем хранится уникальная коллекция предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, а также «особенная» коллекция анатомических редкостей и аномалий.
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