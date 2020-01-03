Парадные залы Михайловского (Инженерного) замка отреставрируют в 2020 году в связи с тремя юбилейными датами – 125-летие указа о создании музея, 175-летие со дня рождения императора Александра III и 220-летие завершения строительства замка, пишет ТАСС со ссылкой на директора Русского музея Владимир Гусев.
Парадные залы Михайловского замка планируют отреставрировать в 2020 году
«Мы называем 2020 год годом Русского музея», – заявил Владимир Гусев. По его словам, сейчас вовсю идут работы в огромных залах, освобожденных Военно-морской библиотекой, и в ноябре следующего года они будут открыты. Организовывать юбилейные мероприятия по согласованию с Министерством культуры будет специальный оргкомитет, добавил он.
Сейчас Русский музей ведет реставрацию в Воскресенском, Гербовом, Предтронном и Большом тронном залах Михайловского замка. В один из них спустя почти два века вернутся картины Джона Аткинсона и Григория Угрюмова, которые создавались для Михайловского замка по заказу Павла I, но были сняты со стен после переоборудования помещений для ведомственных учреждений еще в XIX веке. Все это время они хранились на валах в запасниках Русского музея и Третьяковской галереи.
Кроме того, Русский музей планирует заняться реставрацией памятника Александру III работы Паоло Трубецкого у Мраморного дворца. В честь Александра III в 2020 году также откроется огромная выставка.
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