Парадные залы Михайловского замка планируют отреставрировать в 2020 году

Сейчас Русский музей ведет реставрацию в Воскресенском, Гербовом, Предтронном и Большом тронном залах Михайловского замка. В один из них спустя почти два века вернутся картины Джона Аткинсона и Григория Угрюмова, которые создавались для Михайловского замка по заказу Павла I, но были сняты со стен после переоборудования помещений для ведомственных учреждений еще в XIX веке. Все это время они хранились на валах в запасниках Русского музея и Третьяковской галереи.