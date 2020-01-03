Рекордное количество петербуржцев и гостей города, а именно около 2 млн человек, отметили Новый год в центре Петербурга. Об этом сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Рекордное число людей отпраздновали Новый год в центре Петербурга
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Фото: сообщество "Комитет по культуре Санкт-Петербурга"
«Встретили 2020 год новым рекордом! 2 млн человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте!» – рассказывают на странице комитета во «ВКонтакте».
На Дворцовой площади показали шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера», в котором применялись световые, пиротехнические и лазерные спецэффекты. На сцене выступали артисты телевизионных проектов «Главная сцена» и «Новая Звезда» и популярные петербургские кавер-группы. Кроме того, для гостей устроили дискотеку в стиле 1990-х, а в три часа ночи начался салют.
По информации пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, за безопасность в центре города во время новогодних гуляний отвечали 1,4 тыс. сотрудников полиции, Росгвардия и народные дружины. Грубых нарушений общественного порядка не было, добавили в ведомстве.
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