Рекордное число людей отпраздновали Новый год в центре Петербурга

На Дворцовой площади показали шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера», в котором применялись световые, пиротехнические и лазерные спецэффекты. На сцене выступали артисты телевизионных проектов «Главная сцена» и «Новая Звезда» и популярные петербургские кавер-группы. Кроме того, для гостей устроили дискотеку в стиле 1990-х, а в три часа ночи начался салют.