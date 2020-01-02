Петербуржцы заметили, как бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду

И действительно, животные все чаще удивляют петербуржцев своим появлением в самых, казалось бы, неожиданных местах. Так, жители Приморского района Петербурга заметили парочку козлов на прогулке. В ролике животные разгуливают как ни в чем не бывало под колокольный звон на участке Парашютной улицы напротив церкви Святой преподобной мученицы Евгении.



А в Пушкине произошла настоящая драма — семейству индюшачьих помешали спокойно перейти дорогу в неположенном месте. Нарушая правила дорожного движения, птицы наотрез отказывались торопиться — и в ответ на предупреждающие сигналы автомобилистов дружно реагировали недовольным гоготанием.



Животные на дорогах далеко не редкость. В мае петербуржцы поделились умилительной видеозаписью — две утки направляются в Летний сад по пешеходному переходу. В июле «маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов. Водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть.

А тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью, водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матушки-гусыни, а в Петергофе спасли лисицу, упавшую в фонтан во время неудачной охоты на уток.

Посмотрите невероятно милое видео прямиком из Ленинградского зоопарка — белый медведь Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Юная Снежинка, так в переводе с якутского звучит ее имя, бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!



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