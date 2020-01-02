В Петербурге 3 января ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Синоптики обещают усиление ветра в Петербурге
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет дуть западный, юго-западный умеренный ветер 8-13 м/с, местами – порывы 15-18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, в конце дня обещают небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 гр. Добавим, что атмосферное давление будет понижаться.
В декабре в Петербурге солнце светило всего 2,5 часа — суммарно в течение четырех календарных дней. Такие итоги озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, 2019 год в целом был теплым. Наибольшие температурные аномалии были зафиксированы с феврале и июле. Весь год, кроме апреля и июня, в Петербурге наблюдалось постоянное повышение количества осадков. Летом солнце светило целых 700 часов — 84 дня.
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