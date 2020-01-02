«Опять приняли за пожар на верхних этажах»: Лахта Центр окутали облака, похожие на дым

Напомним, ранее хор студентов СПбГАСУ исполнил песню Happy американского певца Фаррелла Уильямса в новогоднем клипе, который снимался в недоступном для посетителей Лахта Центре.

А еще в Лахта Центре появится зал-трансформер. Площадка сможет превращаться в лекторий, бальный зал, подиум и театр с оркестровой ямой. Отмечается, что зал занимает семь этажей. В нижних находятся кресла и спиролифты, а над посетителями – свет, декорации и другое оборудование.

Ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся— камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.