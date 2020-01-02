Петербургу выделят 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство дорог

Кроме того, деньги уйдут на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе. Третий объект — это участок Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, а также строительство улицы Сарицкой от Соколиной улицы до Петербургского шоссе. Четвёртый — строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, а последний— это первый этап строительства Южной широтной магистрали.