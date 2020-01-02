Петербургу из федерального бюджета выделят 7,1 млрд рублей в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Об этом сообщает пресс-служба Смольного. В 2021 году городу направят 3,7 млрд рублей, а в 2022-м – 3,4 млрд.
Петербургу выделят 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство дорог
Эти средства потратят на строительство пяти объектов, которые включены в адресную инвестиционную программу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В первую очередь займутся реконструкцией Приморского шоссе в рамках подключения к дорожной сети делового квартала «Лахта Центр». Так, будут построены эстакадные съезды к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина.
Кроме того, деньги уйдут на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе. Третий объект — это участок Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, а также строительство улицы Сарицкой от Соколиной улицы до Петербургского шоссе. Четвёртый — строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, а последний— это первый этап строительства Южной широтной магистрали.
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