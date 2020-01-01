Петербургские руферы забрались на главную новогоднюю ель на Дворцовой площади. Они записали поздравительное видео и опубликовали его в Instagram вечером 31 декабря.
Петербургские руферы записали поздравление с новогодней елки на Дворцовой площади
Один из руферов, нарядившийся в Деда Мороза, снимал процесс покорения елки. Две девушки и парень в костюме сделали это днем, и никто им не помешал. Более того, они получили разрешение самой императрицы!
«Успехов в работе, в учебе, в спорте – и вообще во всем», – пожелал он, придерживаясь за звезду на макушке. «Ну и конечно же, ведите себя хорошо. Будьте хорошими мальчиками и девочками», – дополнил он.
Напомним, пока все готовились встречать Новый год, Финский залив покорял Дед Мороз — на доске для сапсерфинга! Посмотрите, как это было.
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