Стал известен график работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю и рождественскую ночи

С 20:00 31 декабря и до 04:30 1 января будет зарыто движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также по Дворцовому проезду. Свои маршруты изменят автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Посмотреть новую трассировку можно здесь.

Помимо метрополитена, в новогоднюю ночь на 1 января будут работать 50 маршрутов наземного транспорта с интервалом движения не более 30 минут. Автобусы № 2, 8, 12, 47, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 101, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 177, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 211, 327, 328, 375, 392А, К-305А, К-299, а также № К-210. Троллейбусы № 2, 13, 14, 31, а также №37. Трамваи № 16, 27, 43, 55, 60, а также № 100.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января, помимо метрополитена, будут работать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и № 154, а также троллейбус № 37.

Напомним, в новогоднюю ночь снега, как и прогнозировали ранее, так и не предвидится — в последний день 2019 года осадки будут минимальные, а температура воздуха опустится ниже нуля только ближе к полуночи. Празднование начнется 31 декабря в 22:00 традиционно на трех площадках — у центрального портика Большого Гостиного двора, на Малой Конюшенной улице и на Дворцовой площади.