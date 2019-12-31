В новогоднюю ночь и в ночь на Рождество общественный транспорт Петербурга будет работать круглосуточно — горожане смогут воспользоваться как метрополитеном, так и наземными маршрутами.
Стал известен график работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю и рождественскую ночи
Всю ночь на 1 и 7 января метрополитен Петербурга будет работать без закрытия. Однако некоторые вестибюли будут недоступны на вход и выход:
Вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,
Вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,
Вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,
Вестибюль 1 станции «Девяткино»,
Вестибюль 1 станции «Московская»,
Вестибюль 2 станции «Невский проспект», Вестибюля 2 станции «Проспект Славы»,
Вестибюль 1 станции «Дунайская»,
Вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары». Последняя будет работать в обычном режиме — открытие на вход в 05:25 и закрытие для входа в 00:00. Транспортная связь с поселком Шушары и городом Колпино будет обеспечена автобусами № 190 и №1 96.
С 20:00 31 декабря и до 04:30 1 января будет зарыто движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также по Дворцовому проезду. Свои маршруты изменят автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Посмотреть новую трассировку можно здесь.
Помимо метрополитена, в новогоднюю ночь на 1 января будут работать 50 маршрутов наземного транспорта с интервалом движения не более 30 минут. Автобусы № 2, 8, 12, 47, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 101, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 177, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 211, 327, 328, 375, 392А, К-305А, К-299, а также № К-210. Троллейбусы № 2, 13, 14, 31, а также №37. Трамваи № 16, 27, 43, 55, 60, а также № 100.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января, помимо метрополитена, будут работать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и № 154, а также троллейбус № 37.
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