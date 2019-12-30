В декабре в Петербурге солнце светило всего 2,5 часа

В преддверии наступления календарного лета в 2019 году синоптики также провели подсчеты и выяснили, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной. Она оказалась более щедрая, чем вот-вот начинающееся лето. Безоблачных дней оказалось 64, а март и вовсе побил абсолютный температурный рекорд — в Международный женский день воздух прогрелся до +7 градусов!

Что касается декабря 2018 года, тогда солнце в Петербурге светило меньше 90 минут за весь месяц. Средняя температура воздуха в городе была выше нормы на 1,4 градуса, а осадков за этот месяц выпало 69 % от климатической нормы.

Провожать 2019 год петербуржцы будут без снега — в последний день уходящего осадки будут минимальные, а температура воздуха опустится ниже нуля только ближе к полуночи. Ранее метеорологи уже предрекали теплую погоду на Новый год, а Александр Колесов ожидал наступление снежной зимы к концу декабря. По словам синоптика, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, должна была прийти в Петербург в последнюю неделю 2019-го вместе с похолоданием.