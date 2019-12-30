Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на новогоднюю ночь. Снега, как и прогнозировали ранее, так и не предвидится — в последний день 2019 года осадки будут минимальные, а температура воздуха опустится ниже нуля только ближе к полуночи.
«Снеговиков лепить не получится»: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на новогоднюю ночь
«Снеговиков лепить не получится — снега в новый год будет очень мало. 30 декабря над Петербургом циклон, дождь. Днем начнется небольшое понижение, к вечеру придут осадки, но они будут минимальны. Переход на 0 ожидается ближе к девяти вечера 31 декабря, ночью будет около минус 3-5, однако с 1 по 4 января будет тепло и бесснежно. Похолодание ожидается ближе к Рождеству, а устойчивого похолодания с установкой ледового покрова ожидаем лишь с 9 января», — рассказал «Петербургскому дневнику» Колесов.
Напомним, ранее метеорологи уже предрекали теплую погоду на Новый год, а Александр Колесов ожидал наступление снежной зимы к концу декабря. По словам синоптика, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, должна была прийти в Петербург в последнюю неделю 2019-го вместе с похолоданием.
1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице и Дворцовой площади. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель.
В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар, «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, а главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники.
В «Севкабель Порту» открылся «Каток у моря». Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». А еще катки появились у Лахта Центра, на Елагином острове и совсем скоро — у «Планетария №1». Также обнародована программа празднования Нового года. Шоу начнется 31 декабря в 22:00 традиционно на трех площадках — у центрального портика Большого Гостиного двора, на Малой Конюшенной улице и на Дворцовой площади.
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