«Снеговиков лепить не получится — снега в новый год будет очень мало. 30 декабря над Петербургом циклон, дождь. Днем начнется небольшое понижение, к вечеру придут осадки, но они будут минимальны. Переход на 0 ожидается ближе к девяти вечера 31 декабря, ночью будет около минус 3-5, однако с 1 по 4 января будет тепло и бесснежно. Похолодание ожидается ближе к Рождеству, а устойчивого похолодания с установкой ледового покрова ожидаем лишь с 9 января», — рассказал «Петербургскому дневнику» Колесов.

Напомним, ранее метеорологи уже предрекали теплую погоду на Новый год, а Александр Колесов ожидал наступление снежной зимы к концу декабря. По словам синоптика, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, должна была прийти в Петербург в последнюю неделю 2019-го вместе с похолоданием.